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انتهاء مشكلة الواتساب .. وفيسبوك تكشف سبب الأزمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت شركة فيسبوك، مساء أمس الأربعاء، إنها حلت مشكلة واجهت المستخدمين في إرسال وتحميل ملفات الصور والفيديو عبر تطبيقاتها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق لم يتمكن كثير من المستخدمين من إرسال واستقبال الصور والمقاطع المصورة والملفات الأخرى عبر فيسبوك، كما حدثت مشكلة الواتساب وانستغرام وماسنجر.
وأوضح فيسبوك: “خلال إحدى عملياتنا للصيانة الدورية، أحدثنا مشكلة تجعل من الصعب على بعض الناس تحميل أو إرسال الصور والمقاطع المصورة”.
من جهتها علقت شركة ثاوزاند آيز التي تراقب الإنترنت عالميًا على مشكلة واتساب والفيسبوك وانستغرام وأوضحت: “الانقطاع مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة خاصة بالتطبيقات”.
وأصاب الانقطاع الجزئي مستخدمي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالإحباط، ولجأ كثيرون لموقع تويتر للشكوى.
أما موقع داون ديدكتور دوت كوم لمتابعة الأعطال الإلكترونية فذكر أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في إنستغرام، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في فيسبوك، فيما شكا 1600 من مشكلة الواتساب أمس.
وعانى ملايين المستخدمين أمس من مشكلة الواتساب وذلك سبب خلل عام في التطبيق أدى إلى عدم تحميل الصور أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية.
كما تسببت مشكلة الواتساب في عدم مشاهدة الحالات عبر التطبيق.
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