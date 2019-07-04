شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش خطط الأمن والسلامة للحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان، جاهزية القطاعات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، مؤكدًا أهمية تكامل وتضافر الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجيج.

Advertisements

وناقش الاجتماع خطط الأمن والسلامة، وجاهزية المخيمات والمرافق بالمشاعر المقدسة، واستعدادات القطاعات المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها إلى لجنة الحج المركزية.

من جهة ثانية، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، محافظ الخرمة المُعيّن حديثًا شاكر بن لؤي. وهنأه بمناسبة تعيينه، مشددًا على أهمية خدمة أهالي المحافظة، والمتابعة الميدانية الدائمة للمشاريع التنموية في المحافظة.

من جهته، قدم المحافظ شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدًا عزمه على المُضي قُدماً في التطوير وأن الثقة التي اقتضت تعيينه ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين.