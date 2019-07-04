أمينا جدة وحائل يبحثان الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل أمين محافظة جدة صالح التركي أمس (الأربعاء) في مكتبه بمقر الأمانة، أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبوراس. استقبل أمين محافظة جدة صالح التركي أمس (الأربعاء) في مكتبه بمقر الأمانة، أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبوراس. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات العلاقة المشتركة. وتخلل الزيارة عقد اجتماع بحضور مسؤولي أمانة جدة في القطاعات المختلفة، جرى خلاله استعراض جهود الأمانة ومشاركتها اللوجستية في «موسم جدة».



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