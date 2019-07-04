شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز الشباب في إصلاحية جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، مركز الشباب لتعديل سلوك النزلاء بإصلاحية جدة، إذ يعد الأول من نوعه على مستوى سجون المملكة، ويضم نحو 65 نزيلا كمرحلة أولية.

وأوضح اللواء الدويش، أن مركز الشباب يقدم خدماته بشكل رئيسي للنزلاء السعوديين للفئة العمرية من 18-24 عاماً، كونها أكثر المراحل العمرية حساسية في التعامل والتوجيه، وهو مركز متخصص في تعديل السلوك، وزرع الثقة بالنفس، والانضباط، وإكساب النزلاء مهارات معرفية ومهنا حرفية، إلى جانب بناء الشخصية وإدارة الوقت، بشكل مكثف عن بقية البرامج بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية، إذ سيكون هو الخطوة التي تسبق الترشيح لبرنامج ثقة.

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو احتواء أصحاب هذه الفئة العمرية وتوجيههم بالشكل الصحيح ووضعهم على الطريق السليم الذي يضمن تعديل سلوكهم وأفكارهم السابقة بما يضمن لهم الاستقرار النفسي والفكري، مؤكداً أنه لكافة أنواع القضايا.

ولفت إلى أن المركز يقدم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية بشكل مكثف، والدروس والمحاضرات والمسابقات والفصول التعليمية، إضافة إلى توفير مكتبة تضم نخبة من المختصين الحاصلين على مؤهلات علمية وعملية للإشراف على مركز الشباب.

تعديل السلوك والانضباط

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زرع الثقة بالنفس

إكساب النزلاء مهارات معرفية

إكساب النزلاء مهناً حرفية

بناء الشخصية وإدارة الوقت

أهداف المركز