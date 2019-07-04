شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدعو 88 متقدماً لوظائفها للمقابلات الشخصية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 19/6/1440هـ، لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية لمدة 3 أيام اعتباراً من الثلاثاء 6/11/1440هـ، بديوان الوزارة في حي الملك عبدالله، مخرج 12، بالرياض.

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 19/6/1440هـ، لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية لمدة 3 أيام اعتباراً من الثلاثاء 6/11/1440هـ، بديوان الوزارة في حي الملك عبدالله، مخرج 12، بالرياض.

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