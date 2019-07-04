شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: حريق فرضي بنفق «التحلية» يختبر فرق «المدني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، خطة فرضية لحريق في خزانات الهيدروليك بمكينة الحفر الخاصة بمشروع نفق تحلية المياه الجديد بالكر، بمشاركة شركة المياه الوطنية وإحدى الشركات الخاصة. نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، خطة فرضية لحريق في خزانات الهيدروليك بمكينة الحفر الخاصة بمشروع نفق تحلية المياه الجديد بالكر، بمشاركة شركة المياه الوطنية وإحدى الشركات الخاصة. وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف، أن الخطة تهدف إلى التأكد من جاهزية فرق الدفاع المدني وقياس سرعة الاستجابة ومعرفة المداخل والمخارج والطرق ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع، والتأكد من جاهزية منسوبي ومسؤولي الأمن والسلامة في الشركة الخاصة للتعامل مع حالات الطوارئ، والوقوف على استعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني أثناء حالات الطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطائف: حريق فرضي بنفق «التحلية» يختبر فرق «المدني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.