شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 3 مواطنين هشموا سيارة متوقفة أمام منزل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم) أوقفت شرطة منطقة القصيم، 3 مواطنين اعتدوا على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل في مدينة بريدة. أوقفت شرطة منطقة القصيم، 3 مواطنين اعتدوا على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل في مدينة بريدة. وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها أثناء توقفها أمام أحد المنازل في مدينة بريدة، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهم ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 3 مواطنين هشموا سيارة متوقفة أمام منزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.