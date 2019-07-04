شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ صبيا: المركز الإعلامي يعكس النهضة الحديثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

اعتبر محافظ صبيا منصور بن زيد الداود أن المركز الإعلامي بالمحافظة سيساهم في نقل وإبراز جهود الدولة التنموية والتطويرية التي تشهدها كافة مناطق ومدن المملكة، خصوصا ما حظيت بها محافظة صبيا والمراكز والقرى التابعة لها من إنجازات تنموية ومظاهر النهضة الحديثة في جميع المجالات العمرانية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها الكثير من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين، وذلك بتكاتف الإدارات الحكومية والجهات الخيرية والأهلية، داعياً للعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن المركز سيكون مظلة لجميع الإعلاميين والإعلاميات وداعما للمبدعين والمبدعات من أبناء المحافظة، كما سيساهم في توثيق جميع المناشط الإعلامية، وتوحيد الإصدارات والنشاط الإعلامي على مستوى المحافظة وتسليط الضوء على مقومات وعوامل الجذب السياحية والاقتصادية بالشكل المأمول.

جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه أمس الاجتماع الأول للمركز الإعلامي بالمحافظة، وذلك بعد موافقة أمير منطقة جازان على إنشاء المركز الإعلامي بمحافظة صبيا، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتوفر الشروط لاختيار أعضاء المركز.