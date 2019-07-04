شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقتحمَي بنك ظلم.. والإطاحة بسارقي المحلات بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، مكة المكرمة)

أعلنت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطنين اثنين حاولا اقتحام أحد البنوك في مركز ظلم بغرض السرقة.

وبحسب المُتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، فإن الجهات الأمنية بشرطة الطائف، باشرت بلاغاً بتاريخ 26/10/1440 عن تعرض فرع أحد البنوك بمركز ظلم لمحاولة سرقة، وبمعاينة الموقع ورفع الآثار والأدلة، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية جانيين (مواطنين بالعقد الرابع من العمر)، والقبض عليهما، وأقرا بقيامهما بخلع الباب الجانبي للبنك ومحاولة كسر الباب الرئيسي بغرض السرقة، واستخدام مركبة قاما بسرقتها لهذا الغرض، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وفي الرياض، قبضت الجهات الأمنية على تشكيل عصابي من 3 مقيمين يمنيين أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، بعد توافر الدلائل على تورطهم بكسر أقفال محلات تجارية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 5 جرائم سرقة، وضبطت بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، وأدوات تستخدم لكسر الأقفال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.