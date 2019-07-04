الفيصل يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير باكستان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز. استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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