شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الإسلامية» والمفوض ميغيل موراتينوس يبحثان التعاون المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مقر إقامته في محافظة جدة المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة السيد ميغيل موراتينوس، الذي يزور المملكة حالياً.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره الأمين لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الدكتور فيصل بن عبدالرحمن المعمر، رحب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالمفوض السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة، وأكد حرص الوزارة الدائم لبناء جسور التفاهم والتواصل مع مختلف الثقافات الإنسانية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة حثيثة من ولي عهده الأمين لنشر الحوار والتعايش والتسامح ونبذ العنف بين الشعوب.

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كما قدم الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شرحاً وافياً لميغيل موراتينوس عن رسالة الوزارة وخططها وأبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفذتها محليًا وعالمياً بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام وفق روية المملكة 2030.

من جهته، أبدى المفوض السامي شكره للوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتحدث عن إعجابه بتجربة الوزارة وماسمعه عن المشاريع والبرامج والمبادرات التي تواصل الوزارة تنفيذها لنشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتلاحم والتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف، معرباً عن تقدير منظمات الأمم المتحدة وخصوصاً تحالف الأمم المتحدة للحضارات لهذه الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تعزيز ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الأمم والشعوب وكذلك بحث المشاريع والبرامج ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.