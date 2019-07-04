شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طنا من التمور هدية المملكة لبوركينا فاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الثلاثاء) 50 طنا من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية بوركينا فاسو.

حضر التسليم وزيرة المرأة والعمل الإنساني البوركينية هيلين ماريشال البودو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، ووفد من وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.

وأشادت وزيرة المرأة البوركينية في تصريح صحفي بأعمال المركز، موجهة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، لما يبذلانه تجاه العمل الإنساني وإيصال المساعدات لبلادها، منوهة بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع المملكة بجمهورية بوركينا فاسو.

وعبر السفير وليد الحمودي من جانبه عن شكره الجزيل للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة التي وصلت إلى أنحاء العالم كافة.

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وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول في كافة أصقاع العالم.

كما وزع المركز أمس 300 سلة غذائية، تزن 22 طنا و200 كيلوغرام، للنازحين والمتضررين في قرى الجعدة والتنابكة والطينة وبني فائد والغرزة، التابعة لمديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1800 فرد، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

و537 سلة غذائية، تزن 39 طنا و738 كيلوغراما، للأسر النازحة والمتضررة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة اليمنية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل للشعب اليمني الشقيق في مختلف المحافظات والمدن.