السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- مكة المكرمة وضحت نتائج المسح لصحة الأسرة لعام 2018 من خلال موقع الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة الأطفال المنتظمين بالتطعيمات من الشهر (0-1 ) ( 4.99 % ) وهي الأعلى نسبة , ويليها الشهر ( 18-23 ) بنسبة (98 % ) ثم من الشهر ( 4-5 ) بنسبة ( 9.97 %) ثم من الشهر (6-8 ) بنسبة ( 4.97 %) ثم من الشهر ( 9-11) بنسبة ( 1.97 % ) ثم من الشهر ( 12-17 ) بنسبة (6.96 %) وأخيرا من الشهر ( 2-3) بنسبة ( 4.96 %)



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كانت هذه تفاصيل خبر نسبة الأطفال الأقل من سنتين المنتظمين بالتطعيمات للفئة العمرية من لعام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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