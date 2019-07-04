السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- مكة المكرمة أظهرت نتائج مسح صحة الأسرة لعام 2018 من خلال موقع الهيئة العامة للإحصاء عن إجمالي نسبة السكان السعوديين (ذكور وإناث) (15 سنة فأكثر) بنسبة (1.19 % ) فيما كانت نسبة الإناث (5.19 %) أعلى من نسبة الذكور (6.18 %)



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كانت هذه تفاصيل خبر نسبة السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم أمراض مزمنة لعام 2018 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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