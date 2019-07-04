مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، بمقر الوفد في جنيف أمس، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك بندوة "الوضع الإنساني في اليمن" بالدورة ال 41 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مشاركة الوفد، وإبراز جهود المملكة في هذا الجانب.
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