بيرو تهزم تشيلي بثلاثة أهداف نظيفة وتصل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن المنتخب البيروفي من هزم نظيره تشيلي بثلاثة أهداف نظيفة وبلوغ نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.

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وافتتح المنتخب البيروفي التسجيل عبر اللاعب إديسون فلوريس في الدقيقة ال 20، قبل أن يتمكن يوشيمار يوتون في الدقيقة ال 38 من إضافة الهدف الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع أضاف باولو غيريرو الهدف الثالث، الذي انتهت على إثره المباراة.

وتلتقي بيرو في المباراة النهائية الأحد المقبل بالبرازيل، التي بلغت النهائي إثر فوزها على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين.