دبي - بواسطة محمد فارس نشرت لمى حميدان التركي، ابنة السجين السعودي بالولايات المتحدة حميدان التركي، مقطعاً صوتياً لوالدها، يطمئن من خلاله أولاده، بعد صدور قرار برفض الإفراج المشروط عنه.
وأوصى التركي أولاده بألا ييأسوا من روح الله، رغم ما أصابهم من ملل وسأم؛ جراء المماطلات الطويلة، وتعقيد الإجراءات، ورفض الإفراج المشروط عنه بعد طول انتظار.
وأكد التركي لأولاده بأنه يشعر بقرب خروجه من السجن والالتقاء بهم قائلاً: "إن أمر خروجي بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقد اقترب خروجي بإذن الله، وإني أرى أن ذلك سيحدث بين عشية وضحاها".
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفض الإفراج المشروط عنه.. ماذا قال "التركي" لأولاده في تسجيل صوتي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.