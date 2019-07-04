بعد رفض الإفراج المشروط عنه.. ماذا قال "التركي" لأولاده في تسجيل صوتي؟

دبي - بواسطة محمد فارس نشرت لمى حميدان التركي، ابنة السجين السعودي بالولايات المتحدة حميدان التركي، مقطعاً صوتياً لوالدها، يطمئن من خلاله أولاده، بعد صدور قرار برفض الإفراج المشروط عنه.

وأوصى التركي أولاده بألا ييأسوا من روح الله، رغم ما أصابهم من ملل وسأم؛ جراء المماطلات الطويلة، وتعقيد الإجراءات، ورفض الإفراج المشروط عنه بعد طول انتظار.

وأكد التركي لأولاده بأنه يشعر بقرب خروجه من السجن والالتقاء بهم قائلاً: "إن أمر خروجي بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقد اقترب خروجي بإذن الله، وإني أرى أن ذلك سيحدث بين عشية وضحاها".