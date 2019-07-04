تراند اليوم : كشف حقيقة امتناع نجل عزت أبو عوف عن حضور جنازته...

كشفت الدكتورة سهير عبد القادر - مدير مهرجان القاهرة الأسبق - حقيقة ما تردد عن غياب "كمال" - نجل الفنان عزت أبو عوف" عن جنازته.

وأكدت في تصريح صحفي: "عيب اللي الناس بيقولوه في وقت زي ده، المصيبة أكبر من إن تظهر شائعات سخيفة زي دي" حسب "مصراوي".

وتابعت: "نجله لم يتركه، وكان موجودا في الجنازة والعزاء، وليس من المعقول ألا يحضر نجله الوحيد، فعزاء عزت بالأمس كان مظاهرة في حب هذا الفنان العظيم".

ورحل عن عالمنا النجم الكبير عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، وأقيم العزاء مساء أمس الثلاثاء وحضره عدد كبير من نجوم الفن.