حصل مركز الاتصال الموحد لوزارة النقل السعودية (٩٣٨) على جائزتي «أفضل خدمة عملاء» و«أفضل مركز خدمة عامة» من الفئة الذهبية لكلتا الجائزتين على مستوى مراكز الاتصال صغيرة الحجم بالشرق الأوسط ودول أوروبا وإفريقيا.

وجاء هذا التتويج ضمن المسابقة السنوية لجوائز أفضل مراكز الاتصال التي نظمتها منظمة « Contact Center World » الدولية بالنمسا (فيينا) ضمن الحدث السنوي المتخصص «2019 Best Contact Center Practices». واجتياز مركز الاتصال الموحد)938) مراحل التأهل المبدئية من قبل لجنة التحكيم الدولية في فبراير، والتي أعقبها قيام فريق عمل من وزارة النقل بعرض تفصيلي عن مركز خدمة عملاء، وتمّت عملية التحكيم والتصويت النهائي من قبل لجنة الحكام الإقليمية والتتويج بالجائزتين الذهبيتين.

ويقدم مركز الاتصال الموحد (938) العديد من الخدمات من استقبال بلاغات أو استفسارات تشمل عددًا من قطاعات منظمة النقل، مثل الإبلاغ عن أية ملاحظة على الطرق التابعة لوزارة النقل، بالإضافة إلى استقبال البلاغات والشكاوى على مكاتب تأجير السيارات أو خدمات التوصيل بالإضافة إلى وكلاء الملاحة في الموانئ السعودية.

يذكر أن « contactcenterworld.com » تأسست عام ١٩٩٠م، ومقرها الرئيسي في تورونتو بكندا، وتعتبر أكبر شركة تعنى بأفضل الممارسات بمراكز الاتصال على اختلافها على مستوى العالم، بالإضافة لمهمتها الرئيسية في العمل كحلقة وصل بين مراكز الاتصال بالعالم، بهدف مشاركة الممارسات الناجحة والنهوض بهذه الصناعة من خلال توفير البحوث وتنظيم المؤتمرات وتقديم الجوائز العالمية وفرص التواصل والمعلومات حول أفضل الممارسات في عالم مراكز الاتصال.