السعودية اليوم / الشئون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة تنظم سلسلة من الدروس والكلمات الوعظية



الطائف 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشئون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة يوم الأحد القادم الدورة العلمية الثالثة بمحافظة الخرمة.

وتتضمن الدورة التي تنفذ على مدى خمسة أيام سلسلة من الدروس والكلمات الوعظية في العديد من جوامع المحافظة عقب صلاتي المغرب والعشاء، ومنها القواعد الأربع وتفسير سورة الفاتحة، وشرح الأربعين النووية في مذهب السلف، وشرح منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للسعدي، وشرح مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني ، وشرح المنظومة البيقونية .

وتأتي هذه الدورة ضمن مناشط الفرع الصيفية ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

07:42ت م

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