رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه السابع ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف غدا



الطائف 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

يقيم نادي الفروسية يوم غد حفل سباق الخيل السابع ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1429هـ على مساهمة وهدية "جوائز مالية" وذلك على ميدان سباق الملك خالد بالحوية.

ويتكون الحفل من مساهمة وهدية "جوائز مالية" من سبعة أشواط، الأول "إنتاج

والشوط الثالث "إنتاج السعودية" لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر وجائزته 100 ألف ريال , والشوط الرابع "انتاج السعودية" للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 1650 مترًا وجائزته 80 ألف ريال, والشوط الخامس على مساهمة نادي الفروسية لجميع الدرجات "إنتاج أربع سنوات " ومسافته 1650 مترًا وجائزته 100 ألف ريال, والشوط السادس إنتاج السعودية "ربحت من 1 ــ 2 فوز" إنتاج أربع سنوات ومسافته 1650 مترًا وجائزته 90 ألف ريال, والشوط السابع على هدية نادي الفروسية لجميع الدرجات / فرس مستورد أربع سنوات

فأكثر / ومسافته 1650 متراً وجائزته المالية 120 ألف ريال.

// انتهى //

07:25ت م

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الطائف 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية يوم غد حفل سباق الخيل السابع ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1429هـ على مساهمة وهدية "جوائز مالية" وذلك على ميدان سباق الملك خالد بالحوية.ويتكون الحفل من مساهمة وهدية "جوائز مالية" من سبعة أشواط، الأول "إنتاج السعودية " للخيل التي لم تربح إنتاج "سنتان" ومسافته 1200 متر وجائزته 80 ألف ريال، والشوط الثاني"إنتاج السعودية" للخيل التي لم تربح إنتاج "ثلاث سنوات" ومسافته 1200 متر وجائزته 80 ألف ريال.والشوط الثالث "إنتاج السعودية" لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر وجائزته 100 ألف ريال , والشوط الرابع "انتاج السعودية" للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 1650 مترًا وجائزته 80 ألف ريال, والشوط الخامس على مساهمة نادي الفروسية لجميع الدرجات "إنتاج أربع سنوات " ومسافته 1650 مترًا وجائزته 100 ألف ريال, والشوط السادس إنتاج السعودية "ربحت من 1 ــ 2 فوز" إنتاج أربع سنوات ومسافته 1650 مترًا وجائزته 90 ألف ريال, والشوط السابع على هدية نادي الفروسية لجميع الدرجات / فرس مستورد أربع سنواتفأكثر / ومسافته 1650 متراً وجائزته المالية 120 ألف ريال.// انتهى //07:25ت م0010

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