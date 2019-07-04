

جنيف 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، بمقر الوفد في جنيف أمس، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك بندوة "الوضع الإنساني في اليمن" بالدورة ال 41 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مشاركة الوفد، وإبراز جهود المملكة في هذا الجانب.

// انتهى //

06:21ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.