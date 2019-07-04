

بورتو أليغري 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

تمكن المنتخب البيروفي من هزم نظيره تشيلي بثلاثة أهداف نظيفة وبلوغ نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.

وافتتح المنتخب البيروفي التسجيل عبر اللاعب إديسون فلوريس في الدقيقة ال 20، قبل أن يتمكن يوشيمار يوتون في الدقيقة ال 38 من إضافة الهدف الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع أضاف باولو غيريرو الهدف الثالث، الذي انتهت على إثره المباراة.

وتلتقي بيرو في المباراة النهائية الأحد المقبل بالبرازيل، التي بلغت النهائي إثر فوزها على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين.

// انتهى //

06:05ت م

0007





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / بيرو تهزم تشيلي بثلاثة أهداف نظيفة وتصل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.