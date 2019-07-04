سياسي / سفيرة المملكة لدى واشنطن تلتقي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى



واشنطن 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، فيما يصب في مصلحة العلاقات

// انتهى //

06:03ت م

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واشنطن 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسالتقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في واشنطن.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، فيما يصب في مصلحة العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .// انتهى //06:03ت م0006

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