تخصصي بريدة ينقذ حياة أربعيني توقف قلبه لمدة 25 دقيقة

أسهم الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر 42 سنة.

وحضر المواطن للمستشفى، يعاني من أزمة قلبية، وفور دخوله الطوارئ توقف القلب عن العمل تمامًا، فقام الفريق الإسعافي بالقسم بمباشرة الحالة، وتم عمل الإنعاش القلبي للمريض لمدة 25 دقيقة. وتكللت جهود فريق الإسعاف بالنجاح، حيث استعاد قلب المريض النبض، بعد الجهود المتميزة التي قام بها فريق الطوارئ، بالسرعة والخبرة والإتقان لمثل تلك الحالات الطبية.

وتمت مباشرة الحالة من قِبل فريق طبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، حيث تم نقل المريض مباشرة للعناية المركزة، وعمل الفحوصات اللازمة، وقد تقرر تركيب دعامة للشريان لمساعدة القلب على النبض بشكل طبيعي، وقد أشرف على الحالة بالمركز استشاري القلب الدكتور مرتضى حسين، وعدد من الأطباء بالمركز، حيث عاد المريض لحالته الطبيعية.

وبعد الاطمئنان على حالة المريض وتركيب الدعامة، غادر المريض المستشفى إلى منزله، مع متابعة الحالة بشكل دوري لضمان عودة عضلة القلب لوضعها الطبيعي بالكامل.

من جانبه قدّم رئيس قسم الطوارئ الدكتور ياسر الرسيني الشكر للطاقم الطبي بالقسم، وكذلك مركز القلب على جهودهم في إنقاذ حياة المريض والجهود التي بذلت خلال لحظات متابعة الحالة، وهذا العمل يأتي في ظل تطور العمل الإسعافي الذي يقدمه القسم والنقلة الكبيرة التي يشهدها المستشفى بدعم واهتمام من إدارة المستشفى.