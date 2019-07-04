

مكسيكو سيتي 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

لقي 27 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم جراء تعرض قارب صيد لحادث قبالة الساحل الشمالي الشرقي لهندوراس.

وقال المتحدث باسم الجيش خوسيه دومينجو ميزا إن حمولة القارب "إم إس ميس فرانسيلي" 31 شخصًا، إلا أنه كان يقل 40 شخصًا.

وتمكن بعض الذين كانوا على متن القارب من السباحة إلى الشاطئ، كما تعرض قارب صيد آخر لحادث في المنطقة نفسها في اليوم ذاته.

// انتهى //

04:04ت م

0267





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 27 شخصًا جراء تعرض قارب صيد لحادث في هندوراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.