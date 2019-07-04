السعودية اليوم / سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تصل واشنطن لتباشر مهامها كسفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة



واشنطن 30 شوال 1440هـ الموافق 3 يوليو 2019م واس

باشرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مهام عملها سفيرة للمملكة العربية

وصرح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر اليوم قائلاً: "باشرت سمو الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أن سموها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعد سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945 ، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

// انتهى //

03:05ت م

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واشنطن 30 شوال 1440هـ الموافق 3 يوليو 2019م واسباشرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وصرح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر اليوم قائلاً: "باشرت سمو الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أن سموها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.وتعد سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945 ، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.// انتهى //03:05ت م0265

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