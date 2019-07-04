شكرا لقرائتكم خبر عن ريما بنت بندر بن سلطان تباشر مهامها كسفيرة للمملكة لدى أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)

باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر اليوم قائلاً: «باشرت الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية»، مؤكدًا أن الأميرة ريما ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.