شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: إنشاء جمعية النواب العموم العرب لمواجهة جرائم الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأهمية الكبرى لإنشاء جمعية النواب العموم العرب للتنسيق ودعم المواقف العربية بشأن عدد من القضايا والجرائم التي تواجه العالم العربي وعلى رأسها جريمة الإرهاب.

وقال في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع توقيع المبادئ الحاكمة للجمعية «النظام التأسيسي» الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة (الأربعاء): «إنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على اجتماع كلمة العرب فقد تمت الموافقة على إنشاء هذه الجمعية التي تعنى بقضايا النيابة العامة في الدول العربية».

وأضاف أن «هذه الجمعية بإذن الله ستنظر في كثير من القضايا، وستدعم المواقف العربية في المحافل الدولية في ما يخص مكافحة الجرائم ومنها الجريمة التي هي محط أنظار الجميع وتكافحها المملكة بكل قوة وهي جريمة الإرهاب».

وشدد النائب العام على أن الجمعية ستكون داعماً قوياً لمكافحة هذه الجريمة التي تهم العالم كله ومنه العالم العربي.