السعودية | النائب العام يؤكد أهمية جمعية النواب العموم العرب لدعم المواقف العربية في مواجهة جرائم الإرهاب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:18 صباحًا, 4 يوليو 2019 م
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أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأهمية الكبرى لإنشاء جمعية النواب العموم العرب للتنسيق ودعم المواقف العربية بشأن عدد من القضايا والجرائم التي تواجه العالم العربي وعلى رأسها جريمة الإرهاب.
وقال في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع توقيع المبادئ الحاكمة للجمعية “النظام التأسيسي” الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة اليوم: ” إنه حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على اجتماع كلمة العرب فقد تمت الموافقة على إنشاء هذه الجمعية التي تعنى بقضايا النيابة العامة في الدول العربية”.
وأضاف أن “هذه الجمعية بإذن الله ستنظر في كثير من القضايا، وستدعم المواقف العربية في المحافل الدولية فيما يخص مكافحة الجرائم ومنها الجريمة التي هي محط أنظار الجميع وتكافحها المملكة بكل قوة وهي جريمة الإرهاب”.
وشدد معالي النائب العام على أن الجمعية ستكون داعمًا قويًا لمكافحة هذه الجريمة التي تهم العالم كله ومنه العالم العربي.
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