2019-07-04

متحدث الهلال الأحمر يعلق على وفاة طالبة حائل: تأخرنا على البوابة 17 دقيقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبدالرحمن اليحيى: إن مركز عمليات هيئة تلقى البلاغ عن حالة وفاة طالبة حائل عند الساعة 10:45 صباحًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “وصلنا إلى موقع بوابة الجامعة المباشرة إلى الكلية خلال 7 دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحًا”.

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وتابع المهندس اليحيى: “الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة 17 دقيقة، وأترك اللجنة لتوضيح الأسباب”.

وتابع: “الفرقة كانت جاهزة بكل معداتها لمباشرة الحادث.. والموضوع حساس ولابد من الشفافية، وعندنا معلومات دقيقة، وشكلت لجنة للتحقيق وأترك اللجنة لتوضيح كل المعلومات”.