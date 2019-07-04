شكرا لقرائتكم متحدث الهلال الأحمر يعلق على وفاة طالبة حائل: تأخرنا على البوابة 17 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث الهلال الأحمر يعلق على وفاة طالبة حائل: تأخرنا على البوابة 17 دقيقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبدالرحمن اليحيى: إن مركز عمليات هيئة تلقى البلاغ عن حالة وفاة طالبة حائل عند الساعة 10:45 صباحًا.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “وصلنا إلى موقع بوابة الجامعة المباشرة إلى الكلية خلال 7 دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحًا”.
وتابع المهندس اليحيى: “الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة 17 دقيقة، وأترك اللجنة لتوضيح الأسباب”.
وتابع: “الفرقة كانت جاهزة بكل معداتها لمباشرة الحادث.. والموضوع حساس ولابد من الشفافية، وعندنا معلومات دقيقة، وشكلت لجنة للتحقيق وأترك اللجنة لتوضيح كل المعلومات”.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الهلال الأحمر يعلق على وفاة طالبة حائل: تأخرنا على البوابة 17 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.