شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: لا حج بلا تصريح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

جددت مديرية الأمن العام التأكيد على أنه «لا حج بلا تصريح»، وذلك وفقا لما تقتضيه أنظمة وتعليمات الحج بمنع المقيمين من الدخول إلى العاصمة المقدسة اعتبارا من 25 شوال وحتى نهاية موسم الحج.

وأوضح «الأمن العام» عبر حسابه في «تويتر» أنه يستثنى من ذلك من لديهم وثائق «هوية مقيم» تثبت إقامتهم بالعاصمة المقدسة، وكذلك المقيمون الحاصلون على تصاريح إلكترونية للدخول إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج، إذ يتم الحصول على التصاريح وفق الشروط المنظمة لذلك إلكترونيا عبر منصة «أبشر» للمقيمين من العمالة المنزلية بالعاصمة المقدسة، أو عبر منصة «مقيم» للمقيمين المرتبطين بعقود عمل داخل العاصمة المقدسة مع جهات أو هيئات حكومية أو خاصة أو شركات أو مؤسسات، مبينا أنه ستتم إعادة كل من يخالف ذلك من المقيمين إلى حيث أتوا عند مراكز الضبط الإداري بمداخل العاصمة المقدسة ومنعهم من الدخول إليها.