، لا جديد في النصر قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة تمديد الترشيح لرئاسة النادي ،

محمد بن مسعود - الدمام - انحصار الصراع بين الأطرم والنصر .. والأعضاء الذهبيون لم يقدموا مرشحهم

على ما يبدو أن فترة تمديد الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر التي منحتها اللجنة العامة للانتخابات التابعة للهيئة العامة للرياضة للأعضاء الذهبيين في النادي لن تأتي بجديد وسط عزوف المرشحين عن تقديم ملفاتهم مع اقترابها من نهاية المهلة.

فمع انتهاء اليوم الرابع وما قبل الأخيرة من المهلة لم يتقدم أي مرشح لسدة المسؤولية في نادي النصر ليبقى الوضع على ما هو عليه بانحصار الصراع بين المتقدمين بملفيهما الانتخابيين سابقًا صالح الأطرم ونصر النصر.

حيث لم يحسم الأعضاء الذهبيون للنادي بقيادة الرئيس السابق سعود آل سويلم ملف مرشحهم مع أن الوقت بدأ يدهمهم والآمال من الممكن أن تتبخر أمامهم حيث لم يتبق سوى بضع ساعات على قفل باب الترشح، فالمعلومات تقول إنهم تداولوا الموضوع وطرحوه على عبد العزيز الجليل نائب الرئيس السابق كما تباحثوا مع عضو مجلس الإدارة السابق محمد الشتوي.

معظم الأخبار المتواردة تشير إلى أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة لاختيار المرشح الذي سيقع عليه عبء تولي المسؤولية وقيادة دفة النادي إلى بر الأمان لكن المعطيات تدل على غير ذلك إذ تشير إلى توصلهم لاتفاق بشأن اسم المرشح لكنهم ينتظرون اللحظات الأخيرة من مساء اليوم لتفجير مفاجأة لجماهير النادي على اعتبار أن الشخص الذي وقع عليه الاختيار سيحظى بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية وسينال معظم أصواتهم نظير الثقة الكبيرة التي يحظى بها آل سويلم لدى الجماهير النصراوية وأعضاء الشرف.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة لسباق الترشح لرئاسة نادي النصر منعطفًا مثيرًا بتقديم أكثر من مرشح ملفات انتخابهم .

فبحسب مصادرنا سيقدم الأعضاء الذهبيون مرشحهم كما سيتقدم المهندس تركي الدهام ملفه الانتخابي الذي حضر مساء أمس الأربعاء إلى مقر النادي واجتمع مع اللجنة العامة للانتخابات واستفسر منهم عن الشروط واللوائح.

يُذكر أن لجنة الأعضاء الذهبيين لنادي النصر تضم 11 شخصًا هم: سعود آل سويلم، عبدالعزيز الجليل، عبدالكريم المنصور، فهد المشيقح، تركي المشيقح، سعد آل مغني، عبدالعزيز بغلف، يوسف القفاري، فهد العجلان، إبراهيم المهيدب، الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن بن ناصر.