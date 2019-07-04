، بلدية محايل تسدد دية متوفى يمني تعرض لحادث شاحنة.. البلدية طرف فيه ،

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سلم أمس رئيس محكمة محايل شيكًا بمبلغ 250 ألف ريال يمثل دية مقيم من الجنسية اليمنية توفي إثر حادث مروري وقع قبل عدة سنوات كانت شاحنة تابعة لبلدية محافظة محايل طرفًا فيه.
ويأتي هذا التحرك بعد توجيه أمير منطقة عسيرالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بلدية محافظة محايل، بسرعة تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بسداد الدية المقدرة بمبلغ 250 ألف ريال بصفة عاجلة ودون تأخير؛ مشيرًا في توجيهه إلى أن دفع الحقوق مقدمٌ على تنفيذ المشروعات.
وكان الحكم قد مضى عليه سنين دون أن ينفذ إلى أن التقى الوكيل الشرعي للمتوفى أمير عسير الذي وجّه البلدية بتنفيذ الحكم الشرعي والسداد الفوري للدية.
بلدية محايل تسدد دية متوفى يمني تعرض لحادث شاحنة.. البلدية طرف فيهمحمد طيران الخليج 365 2019-07-04
سلم أمس رئيس محكمة محايل شيكًا بمبلغ 250 ألف ريال يمثل دية مقيم من الجنسية اليمنية توفي إثر حادث مروري وقع قبل عدة سنوات كانت شاحنة تابعة لبلدية محافظة محايل طرفًا فيه.
ويأتي هذا التحرك بعد توجيه أمير منطقة عسيرالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بلدية محافظة محايل، بسرعة تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بسداد الدية المقدرة بمبلغ 250 ألف ريال بصفة عاجلة ودون تأخير؛ مشيرًا في توجيهه إلى أن دفع الحقوق مقدمٌ على تنفيذ المشروعات.
وكان الحكم قد مضى عليه سنين دون أن ينفذ إلى أن التقى الوكيل الشرعي للمتوفى أمير عسير الذي وجّه البلدية بتنفيذ الحكم الشرعي والسداد الفوري للدية.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:14 AM
تنفيذًا لأمر أمير عسير الذي وجّه بأن سداد الحقوق مقدمٌ على تنفيذ المشروعات
سلم أمس رئيس محكمة محايل شيكًا بمبلغ 250 ألف ريال يمثل دية مقيم من الجنسية اليمنية توفي إثر حادث مروري وقع قبل عدة سنوات كانت شاحنة تابعة لبلدية محافظة محايل طرفًا فيه.
ويأتي هذا التحرك بعد توجيه أمير منطقة عسيرالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بلدية محافظة محايل، بسرعة تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بسداد الدية المقدرة بمبلغ 250 ألف ريال بصفة عاجلة ودون تأخير؛ مشيرًا في توجيهه إلى أن دفع الحقوق مقدمٌ على تنفيذ المشروعات.
وكان الحكم قد مضى عليه سنين دون أن ينفذ إلى أن التقى الوكيل الشرعي للمتوفى أمير عسير الذي وجّه البلدية بتنفيذ الحكم الشرعي والسداد الفوري للدية.
، بلدية محايل تسدد دية متوفى يمني تعرض لحادث شاحنة.. البلدية طرف فيه ،
المصدر : الخليج 365
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