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كشفت جولة لـ"الخليج 365" على منتزة غابة رغدان، عن أسلوب لعدد من زائري المنتزة الذي يشهد كثافة عالية لضمان وجود مكان مميز لهم في أي وقت، ويتمثل في حجزهم المواقع المميزة في الغابة ذات الإطلالة على عقبة المخواة من خلال جلسة على شكل دائرة محاطة بسياج حيث يقومون بلف رواق على الجلسة ووضع فرشة متهالكة ومركى في الموقع ومغادرته، مما يوحي بأن هناك أشخاصاً في الموقع.
"الخليج 365" بدورها وجهت الاستفسار لأحد المشرفين في المنتزة والذي أكد أن ذلك مخالف للتعليمات ومن حق أي شخص الجلوس في الموقع ويمنع منعاً باتاً الحجز.
وبدورهم طالب عدد من مرتادي المنتزه بضرورة تكثيف جولات الجهات ذات العلاقة ومنع مثل تلك التصرفات الفردية.
شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟
كشفت جولة لـ"الخليج 365" على منتزة غابة رغدان، عن أسلوب لعدد من زائري المنتزة الذي يشهد كثافة عالية لضمان وجود مكان مميز لهم في أي وقت، ويتمثل في حجزهم المواقع المميزة في الغابة ذات الإطلالة على عقبة المخواة من خلال جلسة على شكل دائرة محاطة بسياج حيث يقومون بلف رواق على الجلسة ووضع فرشة متهالكة ومركى في الموقع ومغادرته، مما يوحي بأن هناك أشخاصاً في الموقع.
"الخليج 365" بدورها وجهت الاستفسار لأحد المشرفين في المنتزة والذي أكد أن ذلك مخالف للتعليمات ومن حق أي شخص الجلوس في الموقع ويمنع منعاً باتاً الحجز.
وبدورهم طالب عدد من مرتادي المنتزه بضرورة تكثيف جولات الجهات ذات العلاقة ومنع مثل تلك التصرفات الفردية.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:13 AM
رواق وفرشة متهالكة.. والمسؤولون: ممنوع منعاً باتاً!
كشفت جولة لـ"الخليج 365" على منتزة غابة رغدان، عن أسلوب لعدد من زائري المنتزة الذي يشهد كثافة عالية لضمان وجود مكان مميز لهم في أي وقت، ويتمثل في حجزهم المواقع المميزة في الغابة ذات الإطلالة على عقبة المخواة من خلال جلسة على شكل دائرة محاطة بسياج حيث يقومون بلف رواق على الجلسة ووضع فرشة متهالكة ومركى في الموقع ومغادرته، مما يوحي بأن هناك أشخاصاً في الموقع.
"الخليج 365" بدورها وجهت الاستفسار لأحد المشرفين في المنتزة والذي أكد أن ذلك مخالف للتعليمات ومن حق أي شخص الجلوس في الموقع ويمنع منعاً باتاً الحجز.
وبدورهم طالب عدد من مرتادي المنتزه بضرورة تكثيف جولات الجهات ذات العلاقة ومنع مثل تلك التصرفات الفردية.
، شاهد.. كيف يتم حجز الإطلالات المميزة في غابة رغدان؟ ،
المصدر : الخليج 365
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