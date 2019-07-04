، "الخليج 365" تكتشف قصة "استثمر في السعودية" ومرافقتها لولي العهد في رحلاته الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لفتت اهتمام 60 وسيلة إعلامية بينها وكالات وشهدت توقيع 15 مذكرة تفاهم

لوحظ مؤخراً بروز اسم "استثمر في السعودية" مرادفاً لزيارات سمو ولي العهد الدولية إلى أهم عواصم صنع القرار العالمية، حيث برزت على نحو واضح في زيارات الأمير محمد بن سلمان إلى كل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، و"الخليج 365" تكتشف تفاصيلها.

وتفصيلاً؛ استثمر في السعودية هي هوية استثمارية وطنية ترعاها وتشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار، وتعمل كمظلة تنتظم تحتها كل مشاركات الجهات السعودية الحكومية والخاصة على المستوى الدولي، بحيث يتم تمثيل المملكة خارجياً تحت جناح واحد بكل جهاتها ومنظوماتها.

وبعد أن تم تفعيل هذه المبادرة، نجحت هذه الهوية الاستثمارية الجديدة على نحو ملفت في تحقيق حضور دولي برسالة موحدة ساهم في تنظيم مشاركات المملكة دولياً على المستوى الاستثماري، حيث بات التنسيق وتوحيد الرسائل بين الجهات المشاركة فعالاً وذا هوية موحدة، وكان آخر نشاطات هذه المبادرة هو الملتقى السعودي الكوري المنعقد في العاصمة الكورية سيؤول الأسبوع الماضي، والذي تزامن مع زيارة سمو ولي العهد، إذ ظهرت كل الجهات من القطاعين الحكومي والخاص برسالة واضحة وموحدة تحت شعار استثمر في السعودية.

وفي العاصمة الكورية سيئول، نجحت الهوية السعودية "استثمر في السعودية" في استقطاب اهتمام أكثر من 60 وسيلة إعلام عالمية بينها وكالات ووسائل أنباء دولية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأسبوع الماضي في العاصمة الكورية سيئول، حيث شهدت توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة.

وتضمنت مذكرات التفاهم عدداً من القطاعات الإستراتيجة المستهدفة في المملكة؛ مثل التمويل والإعلام والتصنيع والبناء والبتروكيماويات، شملت عدداً من الشركات الكورية الكبرى مثل مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيؤول الوطنية وبنك كوريا الصناعي، وسامسونغ بايوبس، إضافة إلى الشركة الكورية للكيماويات وشركة إس كاي للغاز، وشركة إس كاي العالمية للكيماويات، وبلومكس وماينوريتي، والمعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم، وشركة بي كي للصمامات.

وفي الوقت الذي كانت فيه "استثمر في السعودية" تلتقي بالمهتمين وصناع القرار في العاصمة الكورية، كانت هذه العلامة الوطنية تجوب في الوقت نفسه دول العالم، ومن أهمها المعرض العالمي للكيماويات في بازل بسويسرا والذي شاركت به جهات حكومية وخاصة تحت شعار استثمر في السعودية، وفي أقصى القارة كانت السعودية ممثلة في المدينة الاسترالية سيدني لتمثيل المملكة كمنصة لوجستية قادمة عالمياً بما تملكه من ميزات تنافسية.