فيديوجراف.. السعودية تتفوق على أمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان في سرعة الإنترنت

أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأربعاء، أن المملكة حققت قفزة متقدمة ونموًا قياسيًا وفق مؤشرات عالمية.

وأوضح «إنفوجراف» أعدته الوزارة، أن المملكة سجلت نموًا قياسيًا على مستوى ترتيب معدلات سرعة الإنترنت اللاسلكي عالميًا، حيث قفزت 37 مركزًا لتحتل المرتبة الـ32 عالميًا، بعد أن كانت في المركز الـ 105 في سبتمبر 2017.

وأكدت الوزارة أن الأداء التراكمي لمتوسط سرعة الإنترنت اللاسلكي في المملكة على مدار العشرين شهًرا الماضية، كشف عن زيادة مطردة في سرعة الإنترنت وتقدم في المؤشرات العالمية، كما تضاعف ارتفاع معدل السرعات بنسبة 305%، وقفزت سرعة الإنترنت من 9.2 ميجا بايت إلى 37 ميجا بايت.

ولفتت الوزارة إلى أنه وفق هذه المؤشرات، تكون المملكة العربية السعودية تقدمت على دول عدة في مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا واليابان، موضحة أن هذا النمو القياسي يعود بفضل مخرجات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وكان من أهمها: تخصيص أكثر من 400 ميجا هرتز نطاق إضافي من الطيف الترددي للمشغلين، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لتسهيل نشر المواقع في المناطق السكنية، إضافة إلى ارتباط أكثر من مليون منزل إضافي بشبكة الألياف الضوئية، فضلاً عن نشر النطاق العريض اللاسلكي 4G بتغطية أكثر من 240 ألف منزل في المناق النائية، ليشمل حوالي 1.4 مليون مستفيد، وأكدت الوزارة أنه في الوقت الذي خصصت فيه حكومة المملكة تسعة مليارات ريال للاستثمار في شبكات الاتصالات، نجحت الخطة الحكومية في تحفيز القطاع الخاص على استثمار 18 مليارًا خلال ثلاث سنوات.