«البناء المستدام» يؤهل 300 مهندس سعودي لفحص «جودة المباني»

اختتمت دورة تأهيل فاحصي جودة البناء لفحص المباني الجاهزة التي عقدها برنامج «البناء المستدام»، التابع لوزارة الإسكان في مدينة الرياض.

وذلك في إطار سعي البرنامج إلى رفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية في القطاع العقاري السكني، وبذلك يكون البرنامج أكمل تأهيل أكثر من 300 فاحص منذ بدء تقديم خدماته في شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح «البناء المستدام»، أن الدورة التي استمرت لأربعة أيام عملت على تأهيل 24 فاحصًا في أساسيات الفحص الظاهري للجوانب المعمارية، والإنشائية، والميكانيكية، والكهربائية للوحدات السكنية، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والإجراءات العالمية للفحص وطبقاً لمواصفات كود البناء السعودي، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الدورة واجتياز الاختبار العملي يتمكن المهندسون من العمل كفاحصين مستقلين في منصة البناء المستدام.

بدوره، قال المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود: إن خدمات فحص الجودة في البرنامج تقدم من خلال مهندسين فاحصين مستقلين حيث لا يشترط تفرغ المهندس للانضمام كفاحص في المنصة، بل يمكن للفاحص العمل في أوقات فراغه واستلام طلبات الفحص عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج وإتمامها والحصول على دخل إضافي.

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وبين أن هذا النموذج يهدف لزيادة فرص العمل للمهندسين السعوديين سواء من العاملين في القطاع الخاص أو منسوبي الخدمة المدنية، وتسهيل تقديم الخدمة من خلالهم للمواطنين.

يذكر أن خدمة «فحص المباني الجاهزة» تهدف لرفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية المعروضة عبر مساعدة المواطنين الباحثين عن شراء أو استئجار وحدة سكنية في اتخاذ قرارهم، إذ يمكن رفع طلب الفحص إلكترونياً عبر منصة البناء المستدام ليقوم فاحص معتمد باستلام الطلب وإجرائه خلال 48 ساعة، ويصدر بموجبه تقرير شامل عن حالة الوحدة العقارية عبر الفحص الظاهري للجوانب المعمارية، والإنشائية، والميكانيكية، والكهربائية.

ويمكن طلب الخدمة إلكترونياً عبر موقع البناء المستدام .