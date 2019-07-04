مدير صحة جازان يشيد بالممرضة نجاح القاسمي لدورها في إنقاذ غريق

نقل مدير عام الشؤون الصحية بجازان، الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، شكر وتقدير وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ للممرضة نجاح أبو القاسم الحكمي؛ نظير قيامها بإجراء الإسعافات الأولية للغريق بعد أن قام شقيقها بإخراجه من داخل المياه في أحد الشواطئ بمدينة جازان وكان فاقداً للوعي.
جاء ذلك خلال استقبال مدير الشؤون الصحية بجازان للممرضة في مكتبه.
وأشاد النجمي بالعمل البطولي والإنساني الذي قامت به الممرضة خاصة الممارسة الصحية التي قامت بعملها المهني وواجبها الإنساني التي حثت عليه مبادئ وأخلاقيات المهنة الصحية.
ولفت النجمي إلى أن جميع الممارسين الصحيين يجب أن يحذوا حذوها في تقديم المساعدات الإسعافية في حال حدوث طارئ داخل المنشآت الصحية أو خارجها.
وقال نجمي إن ما قامت به هذه الممرضة ليس بمستغرب على منسوبي وزارة الصحة؛ وذلك لالتزامهم بالتعاليم الإسلامية وأخلاقيات المهنة التي تلزمهم بتقديم المساعدة والقيام بالأعمال الإنسانية لما لها من فضل عظيم وأجر من الله عز وجل.
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