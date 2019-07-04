«تعليم تبوك» و«تراحم» يرعيان أبناء السجناء نفسيًا وتعليميًا واجتماعيًا

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بالمنطقة. وتهدف الاتفاقية للتعاون في رعاية الطلاب والطالبات أبناء السجناء من مختلف الجوانب النفسية والتعليمية والاجتماعية. وتم توقيع المذكرة في إدارة تعليم تبوك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بالمنطقة أحمد بن عطية الحارثي. وأعرب مدير التعليم عن اعتزاز الإدارة بالمساهمة في الأعمال الخيرية التطوعية التي تتبناها اللجنة الوطنية «تراحم»، وتعزيز أسس المواطنة والإخاء ونشر القيم النبيلة بين أبناء المجتمع. وأكد رئيس اللجنة الوطنية «تراحم» اعتزاز مجلس إدارة اللجنة بمد جسور التعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الإدارة العامة للتعليم لخدمة ورعاية أبناء السجناء من منطلق مبادئ ديننا الحنيف والواجب الوطني والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لكافة قطاعات المجتمع.

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