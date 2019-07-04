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2019-07-04 وظائف تعليمية للنساء بعدة تخصصات في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مدارس البيارق الأهلية بالرياض، عن توفر وظائف تعليمية نسائية شاغرة في جميع المراحل التعليمية. Advertisements وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: ”مُعلمة لغة عربية، مُعلمة رياضيات، وكيلة رياض أطفال”، مشترطة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًّا عبر التوجه خلال أوقات الدوام الرسمي (من الساعة 7:30 وحتى 12 ظهرًا) وإحضار (السيرة الذاتية) إلى مدارس البيارق الأهلية بالرياض (حي الروابي- مخرج 15- بجوار سكاي مول).









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