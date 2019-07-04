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الأمير خالد بن بندر بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى بريطانيا

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2019-07-04

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى بريطانيا

متابعات الخليج 365 - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان أمس الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن، مسؤولي المراسم بوزارة الخارجية البريطانية، حيث قدّم لهم نسخةً من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والتأكيد على مدى عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، والحرص على تعميق العلاقات في المجالات كافة.





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