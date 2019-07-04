ثلاثي سرقة المحلات التجارية والسطو المسلح في قبضة شرطة الرياض

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت- بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من (3) ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم بكسر أقفال محلات تجارية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات.

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وأضاف التويجري أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (5) جرائم سرقة، وضبط بحوزتهم عدد (3) أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم لكسر الأقفال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.