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2019-07-04 الحكومة اليمنية: اعتداء الحوثي على مطار أبها يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements جدّد مجلس الوزراء اليمني إدانته بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاعتداء المتكرّر على مطار أبها الدولي. وعدّ المجلس خلال اجتماعه اليوم استمرار ميليشيا الحوثي في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمّد من خلالها استهداف المناطق الآهلة بالسكان المدنيين والمنشآت المدنية بأنه انتهاكًا سافرًا لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأكّد المجلس وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أنّ هذا الاعتداء الإرهابي يعدّ دليلاً على استهتار الميليشيات الإرهابية بالقوانين والأعراف الدولية ويعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيات الحوثية، ويؤكد عدم جدية ميليشيات الحوثي في السّلام.

ودعا مجلس الوزراء اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة هذا الاعتداء والاضطلاع بمسؤوليتهم من أجل إلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.









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