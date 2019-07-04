شرطة القصيم تكشف ملابسات الاعتداء على مركبة مواطن في بريدة

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - القصيم

ألقت شرطة القصيم، أمس الأربعاء، القبض على ثلاثة مواطنين تورطوا في الاعتداء على سيارة مواطن متوقفة أمام أحد المنازل في بريدة.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها في أثناء توقفها أمام أحد المنازل بمدينة بريدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهم 3 مواطنين بالعقدين الثاني والثالث من العمر، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

وأكدت شرطة القصيم على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.