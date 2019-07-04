فيديو.. أمير عسير يؤدي واجب العزاء لأسرة صادفها على الطريق

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - عسير

أظهر مقطع فيديو، الأمير تركي بن طلال، أمير عسير، وهو يؤدي سنة العزاء لإحدى الأسر التي صادفها على طريقه وهو يتفقد الأهالي والمحافظات في المنطقة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لأمير عسير أثناء قيامه بتأدية واجب العزاء لأسرة المتوفى.

وأوقف أمير عسير، سيارته فور رؤيته لموكب العزاء وخرج ليؤدي واجب العزاء بلا مواعيد مسبقة، ثم ذهب مرة أخرى.