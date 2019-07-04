تفاصيل تصادم 3 مركبات على طريق الساحل بجدة

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - جدة

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، تفاصيل الحادث المروري الذي وقع بين ثلاث سيارات في جدة، مساء اليوم الأربعاء.

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وأوضح المركز، أن سبب الحادث توقف المركبة الجيب التي تسببت في الحادث، كان ناتجًا عن تعطلها وسط الطريق.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية قد أعلن عن وقوع حادث مروري وقع في جنوب جدة؛ بسبب وقوف مركبة في وسط الطريق.

وقال المركز في وقت سابق: إن الإهمال بوقوف المركبة وسط الطريق تسبب في اصطدام 3 مركبات على طريق الساحل في جدة، ونتج عنه عدة إصابات، فيما باشرته الجهات المختصة.