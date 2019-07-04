- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الغرامة والتشهير بصاحب شركة تبيع إطارات منتهية الصلاحية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الغرامة والتشهير بصاحب شركة تبيع إطارات منتهية الصلاحية بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب شركة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الإطارات، وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات، بمقره الواقع على شارع الحج في مكة المكرمة، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر؛ لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها وغش المستهلكين.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف مع إغلاق المنشأة لمدة خمسة عشر يومًا، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر الغرامة والتشهير بصاحب شركة تبيع إطارات منتهية الصلاحية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.