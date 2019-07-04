الغرامة والتشهير بصاحب شركة تبيع إطارات منتهية الصلاحية بمكة

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب شركة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الإطارات، وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات، بمقره الواقع على شارع الحج في مكة المكرمة، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر؛ لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها وغش المستهلكين.

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ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف مع إغلاق المنشأة لمدة خمسة عشر يومًا، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.