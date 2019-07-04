شكرا لقرائتكم توقيف شاب عشريني هدد بتفجير قنصلية مصر بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توقيف شاب عشريني هدد بتفجير قنصلية مصر بالكويت
متابعات الخليج 365 - متابعة
ألقت السلطات الكويتية القبض على شاب عشريني كويتي هدد بتفجير قنصلية مصر في الكويت.
وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الكويتية ألقت القبض على شاب كويتي تسبب بفوضى كبيرة أمام القنصلية المصرية في منطقة السلام، وهدد بتفجير نفسه وتفجير القنصلية بعد منعه من دخولها لإنجاز معاملة.
وتبين أن أحد الأشخاص حاول دخول القنصلية لإنجاز معاملة، ولم يتم السماح له؛ لعدم حمله ما يكشف هويته، فهدد بتفجير نفسه والقنصلية، مرددًا عبارات غير مفهومة.
وكشفت التحريات أن الشخص المعتدي وصل إلى القنصلية وظل يسب ويهدد بتفجير القنصلية ما لم يتم السماح له بالدخول، مشيرة إلى أن رجال أمن السفارة منعوه؛ ما أدى لدخوله في شجار معهم، ثم أخرج سكينًا حاول أن يطعن بها أحد حراس أمن السفارة.
وأفادت وزارة الداخلية الكويتية أنها تلقت بلاغًا من أمن القنصلية المصرية يفيد بقيام مواطن كويتي من مواليد 1997 بالاعتداء بالضرب على أمن السفارة، عقب مشادة لرفضه الالتزام بالدور والنظام المعمول به بالقنصلية، مضيفة أن دورية أمنية من مخفر الصديق، انتقلت لمقر القنصلية وتم القبض على متابعات الخليج 365، وإحالته إلى التحقيق.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن متابعات الخليج 365 الكويتي طلب تسجيل قضية اعتداء بالضرب ضد موظفي أمن القنصلية، حيث لوحظ وجود آثار كدمات على جسده إثر الضرب الذي تعرض له.
ومن جانبه، تفقد طارق القوني، سفير مصر بالكويت، القنصلية بعد الواقعة، مؤكدًا أنه تمت السيطرة على الوضع من جانب أفراد الأمن بالقنصلية.
وقال: إن الشخص المعتدي لم يكن يحمل معه سوى سلاح أبيض، ولم يُعثر بحوزته على أوراق ثبوتية تدل على هويته، وتم تسلميه للشرطة الكويتية لمتابعة الإجراءات ضده والتحقيق معه.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شاب عشريني هدد بتفجير قنصلية مصر بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.