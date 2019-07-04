الان تتابع “التعليم” تحدد موعد الرفع بالنقل للموظفين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 12:33 ص, 4 يوليو 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي حددت وزارة التعليم فترتين لنقل الموظفين الإداريين اعتبارا من 12/1 من كل عام وتنتهي بتاريخ 30/1 من كل عام هجري، وكذلك من 1/6 وينتهي 30/7 من كل عام هجري.

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